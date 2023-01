Governo sem mais informações sobre desaparecimento de obras de arte da coleção do Estado

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, afirmou esta segunda-feira que não tem mais informações sobre o desaparecimento de 94 obras da coleção de arte contemporânea do Estado, cujo inquérito de averiguações foi arquivado pelo Ministério Público.

"Sempre que houver alguma informação adicional que permita algum tipo de esclarecimento, estaremos interessados em trabalhar com base nessa informação. (...) Não temos nenhuma informação adicional que permita fazer qualquer 'démarche' em relação a essas obras", disse Pedro Adão e Silva, em Lisboa, no final de uma reunião com o conselho de administração do Centro Cultural de Belém.

Em novembro passado, a Procuradoria-Geral da República revelou que o Ministério Público arquivou o inquérito ao desaparecimento de 94 obras da coleção de arte contemporânea do Estado.