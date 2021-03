A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou a morte de Júlio Costa, fundador do Trio Odemira, e sublinhou que a “música popular portuguesa deve muito” ao seu trabalho.





Júlio Costa morreu na sexta-feira, aos 85 anos (e não aos 83, como erradamente foi publicado na edição de sábado do), cinco dias após a morte do irmão, Carlos Costa, outro dos elementos do grupo musical.

“A música popular portuguesa deve muito a Júlio Costa e ao trabalho conjunto do Trio Odemira, exemplo maior de uma conjugação entre o cancioneiro português e a expressão maior da música popular das mais diversas culturas e origens”, disse a ministra em comunicado.





Graça Fonseca referiu ainda que a parceria entre Júlio e Carlos Costa resultou “numa das colaborações mais emblemáticas e produtivas da música popular portuguesa”, e levou “em particular as sonoridades do Alentejo” a percorrer o País e o estrangeiro.





A ministra da Cultura salientou o papel de Júlio Costa, juntamente com os restantes membros da banda, na preservação de “um reportório pleno de encontros entre as mais profundas tradições”.





Nas redes sociais também se multiplicaram mensagens de homenagem ao artista. “Obrigado pelo tanto que nos deixaste”, escreveu Jorge Gabriel. Tânia Ribas de Oliveira recordou a amizade com os dois irmãos. “Fica a certeza de que saberei sempre ouvir o Trio Odemira com o coração enternecido de saudade".