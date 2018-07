Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grande rock no fecho de um Alive de ouro

Último dia do festival foi marcado pela emoção de reencontrar os Pearl Jam.

Por Ana Maria Ribeiro | 02:21

O último dia da festa NOS Alive (e o primeiro a esgotar, estávamos ainda em dezembro do ano passado!) reservava um bombom chamado Pearl Jam, que mesmo sem nada de novo para apresentar ao público continua a atrair gente aos magotes. Mas antes, muito antes disso, havia todo um desfile de bandas para ver e ouvir no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a começar com as batidas pesadas das bandas The Last Internationale e Alice in Chains, e uns Franz Ferdinand sempre bem mexidos e a provarem que sabem, como ninguém, fazer boa música para dançar.



Outra grande atração da noite era, ainda, Jack White. O ex–vocalista dos White Stripes trazia na bagagem o seu novo disco de originais, ‘Boarding House Reach’, mas nem por isso deixou de passar em revista alguns dos temas antigos que marcaram a sua carreira. Mesmo que, com alguma roupagem nova (adaptada à sua nova banda), alguns fossem difíceis de identificar...



O melhor da noite estava para vir, é evidente, não só pela banda em si mas também pela forma como o público português venera os Pearl Jam, mas à hora de fecho desta edição o grupo de Eddie Vedder ainda não tinha subido ao palco.