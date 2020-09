As gravações do novo filme ‘The Batman’ já foram retomadas, depois da produção ter sido forçada a interromper os trabalhos no dia 3 de setembro. Robert Pattinson, o protagonista, tinha testado positivo para a Covid-19, e já está entretanto recuperado.









Desde essa altura, todo elenco e equipa técnica ficaram em quarentena de modo a evitar mais contágios.

A Warner avançou agora que já estão reunidas as condições de segurança para se voltar à ação com todo os elementos e as precauções necessárias para se controlar possíveis contágios. De acordo com a revista ‘Variety’ a produtora está a ter cuidados extra com os atores e todos os envolvidos nas filmagens para que não volte a ser necessária uma paralisação. Em março, as gravações pararam devido à pandemia. Retomaram no fim de agosto, mas voltaram a ser interrompidas quatro dias depois devido à doença de Pattinson. O novo filme sobre o super-herói está a ser gravado no Reino Unido e prevê-se que os trabalhos fiquem concluídos até ao final deste ano, com a estreia a manter-se para outubro de 2021.





Robert Pattinson, de 34 anos, interpreta Bruce Wayne no filme dirigido por Matt Revees. A personagem está a começar a carreira como vigilante da cidade de Gotham, disfarçada de Batman durante a noite.