Grécia exige mármores “saqueados” por Londres

A Grécia pediu ao Reino Unido para devolver os mármores do Pártenon, expostos no Museu Britânico, Londres.As esculturas foram enviadas para o Reino Unido pelo embaixador da corte britânica em Istambul, Lord Elgin, no início do século XIX. As autoridades gregas falam em "saque" e pedem agora a sua devolução, argumentando com o interesse internacional, renovado com a reabertura do seu local de origem, encerrado durante a epidemia."É uma oportunidade para os comités internacionais reafirmarem a sua posição, e do governo grego, pelo retorno permanente dos mármores à sua terra natal", escreveu a ministra da Cultura da Grécia, Lina Mendoni.