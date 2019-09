Grupo de Lisboa honrou jaqueta de ramagens

A rivalidade e competição entre três jovens e valorosos cavaleiros levou muito público à principal praça portuguesa, a Praça do Campo Pequeno, em Lisboa, numa noite em que se realizavam, noutras praças do país, corridas com cartéis também apelativos. Sob a direcção de Lara Gregório de Oliveira, auxiliada pelo veterinário Jorge Moreira da Silva, fizeram as cortesias os cavaleiros João Moura Jr., João Ribeiro Telles e Francisco Palha, lidando toiros da prestigiada ganadaria Pinto Barreiros.

Sob o comando de Pedro Maria Gomes, o grupo de Forcados Amadores de Lisboa comemoravam o seu 75º aniversário.

A corrida abriu com a lide de João Moura Jr., que teve uma actuação soberba, preparando bem as sortes, cravando no sítio e recreando-se nos remates com extensos ladeios com inversão de pista, o que motivou enormes ovações.

No 4º da ordem, o valoroso ginete de Monforte voltou a exibir-se com muito agrado, começando com uma portagaiola excelente e terminando a lide com três ferros em ‘sorte da morte’, que é o cite com a garupa da montada que se revolve no momento em que o toiro se aproxima. Ferro de difícil execução e que merece sempre aplausos.

Boa atuação de João Moura Jr.. A lide do segundo toiro coube a João Ribeiro Telles que esteve igualmente brilhante. Escolha de terrenos acertada, boas preparações e cravagem no sítio e remate das sortes. De salientar um ferro curto que foi talvez o melhor da corrida. O 5º toiro não permitiu grande brilhantismo e João Telles procurou lidar a contento mas, apesar de alguns ferros curtos de nota elevada, entendeu não dar a volta a arena.

O toiro que saiu em 3º lugar foi lidado por Francisco Palha, que abriu a lide com uma portagaiola muito conseguida e aplaudida. Prosseguiu com bons ferros curtos, sempre rematados dentro das regras.

No que encerrou a corrida, um toiro manso, Francisco Palha procurou lidar com acerto, porém o toiro não proporcionava as sortes desejadas pelo cavaleiro, que resolveu a papeleta com ferros a sesgo. Não deu volta.

Mas a noite seria do grupo de forcados de Lisboa, que executaram seis pegas à primeira tentativa por intermédio de José Luís Gomes, antigo cabo que substituiu Nuno Salvação Barreto, Pedro Gil, Francisco Mira, já retirado, José Maria Bagão, João Varanda, uma grande pega e do cabo actual Pedro Maria Gomes.

Em dia do 75º aniversário, que motivou o descerramento de uma placa no átrio da praça, não poderia haver melhor prenda do que as seis grandes pegas ao primeiro intento. O espetáculo teve ritmo e foi bem dirigido.