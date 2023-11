Os seis bisnetos de Eça de Queiroz (1845-1900) que apresentaram uma providência cautelar para impedir a trasladação dos restos mortais do escritor para o Panteão Nacional, rejeitada pelo Supremo Tribunal Administrativo, apresentaram agora recurso da decisão.



Dos 22 bisnetos do autor de ‘Os Maias’, 13 concordaram com a trasladação para o Panteão, havendo três abstenções.









