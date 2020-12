Guimarães é Património Mundial da UNESCO há 19 anos

O centro histórico de Guimarães foi classificado como Património Mundial da UNESCO há precisamente 19 anos. A data foi assinalada este domingo com um programa restrito devido à pandemia.

O símbolo do Património Mundial está exposto na alameda de S. Dâmaso, junto à capela de Nossa Senhora da Guia. Decorre, até 31 de março, a intervenção urbana 'As paragens onde o tempo habita', com trabalhos da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho. Para amanhã, segunda-feira, está agendado o concerto do pianista vimaranense Pedro Emanuel Pereira, a partir das 21h00, com transmissão nas redes sociais do município.

Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, destaca a "valorização do património como uma missão contínua" com o objetivo de aumentar novas camadas ao património edificado da cidade-berço, reforçando o trabalho desenvolvido para a extensão da zona de Couros à classificação de Património Mundial. A autarquia recorda um conjunto de obras de requalificação no espaço público de Couros e em edifícios de antigas fábricas de curtumes, instalando ali um novo campus da Universidade do Minho, a Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas, no Centro de Pós-Graduação, o Centro Ciência Viva, o Instituto de Design de Guimarães, e a reabilitação do Teatro Jordão e Garagem Avenida para a instalação das Escolas de Música, Artes Performativas e Artes Visuais.

"Guimarães cuida do seu património e, no seu uso material e imaterial, emerge autenticamente a cultura, a ciência e a comunidade, numa estratégia de construção do futuro da cidade", afirmou Domingos Bragança.