Gulbenkian com fundo de apoio de cinco milhões de euros

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) anunciou esta segunda-feira que criou um fundo de emergência de cinco milhões de euros para apoiar a Saúde, ciência, sociedade civil, Educação e Cultura, para fazer face às consequências sociais decorrentes da pandemia da Covid-19. Em comunicado, a instituição liderada por Isabel Mota afirmou que pretende desta forma "contribuir para reforçar a resiliência da sociedade nos principais domínios de intervenção da Fundação".

O setor cultural e artístico é um dos que mais preocupação tem gerado, com artistas e instituições a afirmarem que não vão resistir ao cancelamento de espetáculos, fecho de salas e suspensão de novas edições.





A FCG garante que vai disponibilizar um "apoio de emergência a artistas ou entidades de produção artística que viram os seus projetos cancelados, nas áreas em que a Fundação habitualmente atribui apoios, sob a forma de uma reposição parcial dos rendimentos perdidos, contribuindo para fazer face a despesas de subsistência".Por outro lado, vai manter e flexibilizar "os apoios à criação já concedidos ou em processo de aprovação". As informações sobre estes apoios estão disponíveis no site da Fundação.A Sociedade Portuguesa de Autores e a cooperativa dos artistas GDA aplaudiram a criação de uma linha de apoio de emergência, de um milhão de euros, para artistas e entidades culturais, anunciada pelo Governo.O Ministério da Cultura decidiu esta segunda-feira que o reagendamento ou cancelamento definitivo de espetáculos e qualquer decisão de devolução de bilhetes ficam em suspenso durante o estado de emergência. As "regras excecionais" foram publicadas esta segunda-feira pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC).