Quis o destino que os Guns N’ Roses regressassem a Portugal na altura em que se assinalam 30 anos sobre a sua estreia no nosso país, então com esse episódio que ficaria para a história no (antigo) Estádio de Alvalade, a 2 de julho de 1992: Axl caiu em palco depois de escorregar numa garrafa, fez birra e abandonou o concerto, não sem antes insultar o público português por, entretanto, ter acendido os isqueiros no tema ‘Civil War’.









Serve recordar este episódio para dizer que Axl Rose, que este sábado sobe ao palco do Passeio Marítimo de Algés, é hoje um sexagenário em paz com o seu passado, longe do ícone sexual que no início dos anos 90 ainda vivia atormentado por descobertas recentes de abuso sexual na infância e por episódios polémicos a envolverem-no a si e à sua banda.

O grupo regressa com a formação clássica que, de resto, já tinha atuado neste mesmo palco em Algés, em 2017 (Axl Rose fez as pazes como baixista Duff MacKagan e com o guitarrista Slash em 2016) e recorda os temas que fazem parte da história lembrando uma era do rock que talvez já não exista. E essa valerá sempre a pena recordar, pelo menos para uma geração que se lembra do hard rock, do vinil, dos solos de guitarra e do tempo em que se acendiam isqueiros nos concertos em vez de telemóveis. Enquanto temas como ‘Paradise City’, ‘Welcome to The Jungle’, ‘November Rain’, ‘Sweet Child O’Mine’ ou ‘Don’t Cry’ forem escutados o rock nunca morrerá.