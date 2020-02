Há 112 obras da Coleção do Estado com paradeiro incerto

No passado dia 28 de janeiro, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, anunciou que estava "concluído" o relatório sobre as obras de arte contemporânea desaparecidas da Coleção do Estado e revelou que eram 94 as peças em parte incerta. Ora sabe-se agora que, afinal, são mais de uma centena as obras a que se perdeu o rasto, mais concretamente 112, avançou esta sexta-feira o ‘Público’. A ministra da Cultura não terá contabilizado 18 fotografias compradas no final dos anos 80 e que deveriam estar à guarda do Centro Português de Fotografia (CPF).Entre essas imagens estão, por exemplo, ‘Nazaré’ (1958), de Carlos Afonso Dias; ‘The Taj Mahal’ (1870), de Thomas Rust; ‘Oxen’ (1960), de Leon Levinstein, ou ainda ‘Ecuador’ (1982) e ‘Ethiopie’ (1984), de Sebastião Salgado. Conta-se ainda nesta lista ‘Migrant Mother’ (1936), de Dorothea Lange, uma das fotografias mais icónicas do século XX.O gabinete de Graça Fonseca justifica, no entanto, que estas 18 imagens não foram incluídas no relatório das obras desaparecidas por não serem consideradas como parte da Coleção de Arte do Estado, mas antes da Coleção Nacional de Fotografia. Por encontrar deverão continuar, entretanto, as 94 peças desaparecidas anunciadas por Graça Fonseca (o relatório final sobre as mesmas já foi entregue à Procuradoria-Geral da República). É que, segundo o ‘Público’, 24 delas não têm imagem e 67 não dispõem sequer de documento oficial de depósito.