Arranca esta sexta-feira, e decorre até domingo, a 46ª edição da Festa do Avante!, na Quinta da Atalaia, Amora, no Seixal. À margem da vertente política, os destaques do cartaz musical vão para os concertos de Carminho, estreante no evento do PCP, Dino D’Santiago, Júlio Resende, Marta Ren, Pongo, Mão Morta, Paulo Bragança e Vitorino (ver cartaz ao lado).









