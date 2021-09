"Há muitas pessoas que deixaram este ramo": União Audiovisual relata crise devido à Covid-19

Um ano e meio depois de ter sida criada para ajudar, com bens alimentares, os profissionais da cultura em dificuldade por causa da pandemia, a União Audiovisual (UA) vai agora mostrar-se em documentário.‘Ninguém fica para Tráz’ (assim mesmo com ‘z’) estreia dia 5 de outubro no cinema S. Jorge, Lisboa, e "relata o inicio de atividade, as principais ideias, aquilo que se conseguiu fazer durante a pandemia e com muitos testemunhos de quem andou no terreno a ajudar quem precisava", conta Ricardo Queluz da UA, que esteve por de trás do argumento e produção.