Harry recebeu uma proposta de, pelo menos, 17 milhões de euros para escrever um livro de memórias aos 36 anos. A notícia foi divulgada esta semana, sabendo-se para já que a intenção é que a obra seja lançada no final do próximo ano.





De acordo com o site ‘Page Six’, o duque de Sussex receberá um adiantamento de 17 milhões de euros pelo trabalho e o seu coescritor, J.R. Moehringer, ganhará perto de 1 milhão de euros. A proposta partiu da editora Penguin House Publishing, que já tem um histórico de fechar negócios lucrativos com grandes celebridades, tendo oferecido, por exemplo, a Barack e Michelle Obama um contrato de 55 milhões de euros por um livro de memórias.

Em comunicado, Harry garantiu que irá doar os lucros para uma instituição de caridade e explicou as suas motivações. “Espero que ao contar a minha história, os erros e as lições aprendidas possam ajudar a mostrar que não importa de onde vimos. Temos mais em comum do que pensamos”, escreveu. “Estou grato pela oportunidade de poder partilhar o que aprendi ao longo da minha vida e muito animado para que as pessoas leiam um relato da minha vida que seja preciso e totalmente verdadeiro.” O livro de memórias cobrirá a vida do príncipe desde a sua infância até os dias atuais.