A sobrinha-bisneta do escritor Ramalho Ortigão, herdeira de parte do espólio do Museu do Romântico, no Porto, está desde julho a aguardar a restituição de cinco peças de arte que estavam em exposição. As peças deixaram de estar expostas nos moldes acordados, após as obras de requalificação do espaço, e a proprietária pondera agora exigir a sua devolução.