Uma atriz e dois atores andam em tournée. As suas memórias confundem-se com as peças que interpretaram e com os teatros por onde passaram, ano após ano.



É assim ‘Music-Hall’, a peça que o francês Jean-Luc Lagarce (1957-1995) escreveu em 1989 e que o encenador Rogério de Carvalho estreia esta sexta-feira no palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.









