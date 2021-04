Um documento histórico do Peru foi descoberto pela Polícia Judiciária de Lisboa na plataforma online eBay, na qual estava à venda por pouco menos de mil euros.



A ordenança da Coroa espanhola, com 421 anos, estabelecia regras para os hospitais de San Andrés e de Santa Ana, na então Cidade dos Reis, atual Lima (capital do país sul-americano), e estava listada como documento histórico e ‘bem cultural’ desaparecido ...