História de Pedro e Inês como nunca se viu

Coimbra, 1355. D. Inês Castro (título obtido clandestinamente graças ao casamento secreto com o príncipe D. Pedro) é assassinada a mando do então rei Afonso IV, pai de D.Pedro que se opunha à relação.A tragédia renascentista que se centra no injusto sacrifício de uma mulher, amante e mãe, e que ainda hoje apaixona muita gente, sobe esta noite ao palco do Teatro Aveirense, Aveiro, no arranque da programação do Centenário do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, que para assinalar a data aposta numa lógica de descentralização."O espetáculo que assinala a estreia de Nuno Cardoso, diretor artístico do TNSJ, na dramaturgia clássica portuguesa reveste-se de uma modernidade e densidade intrínseca, veladas pela poesia da linguagem e pela elocução", afirma o TNSJ.‘Castro’ é um espetáculo que representa uma maquete gigante dos espaços da ação, coloca-nos face à intimidade concreta de personagens que se revelam cativas de si próprias e da sua irredutibilidade. É o primeiro desafio de vários atores que colaboram juntos, pela primeira vez, enquanto elenco "quase" residente do TNSJ. A peça sobe a palco hoje e amanhã, às 21h30, e no sábado, dia 7, às 16h00.A 7 de Março o edifício do ainda denominado Real Teatro de São João, no Porto, é reinaugurado após ter sido totalmente destruído por um incêndio a 11 de abril de 1908. Adquirido pelo Estado em 1922, foi reinaugurado a 28 de novembro desse ano então com a designação oficial de Teatro Nacional São João.A peça ‘Castro’ vai ser transmitido dia 7 num ecrã na Praça da Batalha, enquanto sobe ao palco do Teatro Aveirense. Dia 11 passa por Bragança, dia 14 por Vila Real e dia 20 por Braga.