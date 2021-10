O sentido de humor e de escândalo de um escritor que gosta de História mas, acima de tudo, gosta de rir, deram origem a ‘História de Portugal à la Carte’. O novo livro de António Botto Quintans foi esta segunda-feira apresentado no El Corte Inglés, em Lisboa.





António Botto Quintans não deu uma aula de História mas mostrou rapidamente ao que vinha: falar de um livro em que o passado se cruza com a ficção, e os reis de Portugal - sem saberem como nem porquê - acabam atropelados por figuras mediáticas da atualidade. D. Afonso IV vê-se na Casa da Mariquinhas, D. Dinis assina um tema que vence o Festival da Canção, D. Manuel I escapa à Covid-19 mas vê-se a braços com a síndrome Cristina Ferreira, e outros episódios que facilmente desataram as gargalhadas de quem estava presente. Cumpriu-se o objetivo.