Histórias de vida de estrelas da música chegam ao grande ecrã

Chama-se ‘Better Man’ e conta a história de Robbie Williams, mas não será um filme biográfico como os outros. O cantor britânico, que começou a sua carreira nos Take That, será interpretado por um macaco criado por computador. O filme, ainda sem data de estreia, é realizado por Michael Gracey (‘O Grande Showman’) e foca-se na história de como Williams se tornou numa estrela pop à escala mundial, sem esquecer a sua luta contra as drogas.

Entretanto, em agosto deverá chegar às salas ‘Respect’, sobre a vida de Aretha Franklyn. Jennifer Hudson veste a pele da rainha da soul naquela que será a estreia da realizadora Liesl Tommy no cinema. Ainda em fase de pré-produção encontra-se, também, ‘I Wanna Dance with Somebody’, de Stella Meghie, que tem Naomi Ackie no papel de Whitney Houston, e um filme sobre a vida de Elvis Presley, que deverá chegar em 2022 e que tem Austin Butler como protagonista. A realização está a cargo de Baz Luhrmann (‘Moulin Rouge’).

Outro dos filmes muito aguardados é a biografia de Bob Dylan, que tem Timothee Chalamet a interpretar o músico e Nobel da Literatura. As filmagens deveriam começar este ano mas foram adiadas por causa da pandemia.