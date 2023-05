O humorista, ator e cantor brasileiro Rafael Portugal, do coletivo Porta dos Fundos, vem apresentar a Portugal o espetáculo ‘Eu Comigo Mesmo’, nos próximos dias 7 (Coliseu dos Recreios, em Lisboa), 8 e 9 (Teatro Sá da Bandeira, no Porto), 12 (São Mamede CAE, Guimarães), 13 (Casino da Póvoa de Varzim) e 14 (Altice Forum Braga).





Um dos nomes mais populares e aclamados da nova geração de humoristas no Brasil traz na bagagem ‘Eu Comigo Mesmo’. “É um espetáculo onde conto algumas histórias da minha vida, coisas que se passaram no trabalho ou nas minhas andanças pelas ruas do Rio de Janeiro.o humorista, que no início da carreira “queria ser ator dramático” mas ainda não parou de fazer o público rir. Rafael Portugal adianta ainda que algumas narrativas são “novas” e foram escritas para apresentar na digressão em terras lusas.