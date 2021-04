Holanda admite realizar Festival Eurovisão com 3500 espetadores

O Governo da Holanda afirma que o festival Eurovisão 2021, que se realiza em Roterdão, pode contar com a presença máxima de 3.500 espetadores que devem apresentar um teste de PCR negativo antes de entrar na sala do evento.

A intenção do executivo holandês é organizar o espetáculo da Eurovisão no âmbito das investigações "Fieldlab Events" que já estão a ser desenvolvidas em jogos de futebol e concertos.

As investigações científicas consistem em experiências práticas que pretendem investigar a forma de organização de eventos de grande audiência de forma segura perante a pandemia de SARS CoV-2, noticiou a estação de televisão holandesa NOS.

Aos nove espetáculos previstos no quadro do concurso Eurovisão - seis ensaios, duas semifinais e a final - podem estar presentes um máximo de 3.500 pessoas, ao mesmo tempo.

Para o efeito, os espetadores devem ter um PCR negativo para entrarem no centro Ahoy de Roterdão.

Depois de ter sido cancelada a edição de 2020, em maio do ano passado, os organizadores do festival Eurovisão, no qual participa Portugal, têm estado a trabalhar nos últimos meses em quatro possíveis cenários para realizarem o evento de forma segura, do ponto de vista sanitário.

Assim, os trabalhos têm-se preocupado na forma de receber em Roterdão as delegações dos 39 países participantes, com medidas sanitárias como o uso de máscaras de proteção, cumprimento de períodos de quarentena e provas médicas (PCR).

"O facto de termos a oportunidade de abrir um novo formato de guião para o Festival Eurovisão com audiência é uma coisa que apenas tínhamos sonhados. Agradecemos ao Governo (holandês) e ao 'Fieldlab Events' pela nova perspetiva e confiança que nos concederam", sublinhou a produtora executiva Sietse Bakker.

Através de um comunicado, Martin Osterdahl, supervisor executivo do festival, sublinhou que se consideram agora "as opções disponíveis" antes de serem anunciados mais detalhes nas próximas semanas sobre "como admitir audiências de forma segura se a situação o permitir" já que a saúde e segurança dos participantes no evento "continua a ser a máxima prioridade".

Nas próximas semanas, a organização do festival espera poder dar mais esclarecimentos sobre a forma como vai receber o público do festival da canção, que se realiza entre os dias 18 e 22 de maio, e a forma como se vão vender as entradas para o espetáculo.

As decisões vão ser tomadas em conjunto pela União Europeia de Radiodifusão (UER), a autarquia de Roterdão e o centro de espetáculos Ahoy.

O ministro interino com a tutela da Comunicação Social, Arie Slob, disse ao jornal De Telegraaf que em finais de abril vai ser decidida de forma definitiva se o festival da Eurovisão pode ser levado a cabo em novas condições, de forma "responsável".

Por outro lado, o governante alertou que pode ocorrer um recuo caso se verifique um aumento no número dos contágios.

Se continuarem em vigor as restrições sobre deslocações que autorizam apenas viagens essenciais no país, apenas os espetadores holandeses podem estar presentes em Roterdão.

Nos últimos meses estão a ser organizados vários eventos experimentais com público na Holanda, como o jogo de futebol entre as seleções holandesa e da Letónia, conferências e espetáculos de música.