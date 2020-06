Hollywood aponta regresso às filmagens para setembro

O governador da Califórnia anunciou que as produções de filmes e televisão serão autorizadas novamente a partir de 12 de junho, no entanto o regresso em força às filmagens de Hollywood está previsto apenas para o próximo mês de setembro.As medidas discutidas pelos vários estúdios para o regresso ao ativo incluem a utilização de aplicações móveis de rastreamento de contactos, testes à Covid-19, medição de temperatura à entrada e saída, isolamento das equipas em quarentena e limite no número de pessoas em gravação."É bom ter autorização do governador e isso transmite entusiasmo", disse Jesse Sisgold, presidente da Skydance Media.