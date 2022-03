Aos gritos de "campeões, campeões, nós somos campeões", as gentes do Alto do Pina encheram as ruas do bairro celebrando a primeira vitória nas Marchas de Lisboa. "Foi a melhor prenda para a colectividade. O Ginásio do Alto do Pina, que organiza a marcha, está a comemorar o centenário, e esta vitória tem um sabor especial", diz Micael Costa, responsável da colectividade, atribuindo o sucesso à "união do grupo e ao ensaiador Carlos Mendonça. "Dizem que é o Mourinho das Marchas, mas nós dizemos que o Mourinho é que é o Mendonça do futebol", sublinha.