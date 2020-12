O escritor Eça de Queiroz e o médico António Egas Moniz poderão ganhar em 2021 honras de Panteão Nacional. As propostas do Partido Socialista deverão ser apreciadas no Parlamento ainda nos primeiros meses do novo ano.









No caso do autor de ‘Os Mais’ e ‘O Crime do Padre Amaro’, entre outros clássicos da literatura portuguesa, o PS recomenda que o Estado preste homenagem ao escritor que “marcou indelevelmente” a nossa língua. Para isso, os socialistas entregaram na semana passada um projeto de resolução para a trasladação e concessão de honras de Panteão Nacional a Eça de Queiroz (1845-1900). Comparam-no a Camões e Fernando Pessoa. A proposta prevê a criação de um “grupo de trabalho com representantes de cada grupo parlamentar com a incumbência de determinar a data e de definir e orientar o programa de trasladação”.

Já esta semana, os deputados socialistas deram entrada com outra proposta, desta feita para conceder honras de Panteão ao único prémio Nobel português na área da Ciência, Egas Moniz (1874-1955). O objetivo é homenagear “o médico, cientista, político e escritor, evocando o seu papel no desenvolvimento da ciência em Portugal, na sua projeção internacional, sempre com um forte sentido de dever e de comunidade”. Contudo, esta proposta não pressupõe a transladação do corpo, que se encontra sepultado no cemitério de Avanca, Estarreja, ao lado da sua esposa, respeitando desta forma a vontade de Egas Moniz de ficar sepultado na sua terra natal, à qual doou grande parte do seu legado.