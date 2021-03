Hotel de Mário Ferreira no Douro chumbado

O hotel que Mário Ferreira prevê construir em Mesão Frio, no Douro, em área classificada pela UNESCO, recebeu parecer negativo por parte Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN).

A informação é do Ministério da Cultura em resposta ao Bloco de Esquerda (BE), que em janeiro tinha questionado o Governo sobre o empreendimento turístico projetado pela sociedade do empresário que é também o principal acionista da Media Capital, empresa dona da TVI.





O gabinete da ministra Graça Fonseca esclareceu que, "pelo menos desde 2016, a DRCN e a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) têm vindo a emitir sucessivos pareceres desfavoráveis aos projetos apresentados para construção do designado Douro Marina Hotel, localizado na margem norte do rio Douro, junto à localidade da Rede, em Mesão Frio, nomeadamente pela volumetria excessiva e impacto significativo sobre a paisagem".Conta feitas, o empreendimento turístico proposto possuirá uma área total de cerca de 23 100 metros quadrados, dos quais 8497 metros quadrados serão destinados à área de implantação do hotel.

Recorde-se que a Comissão Nacional da UNESCO (CNU) já tinha alertado que a aprovação do hotel poderia colocar a paisagem do Douro vinhateiro na lista dos bens classificados em perigo, abrindo caminho a uma futura exclusão do património mundial.



Mário Ferreira poderá agora contestar a decisão da Direção Regional de Cultura.