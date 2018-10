Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Houve limpeza étnica na Península Ibérica

Estudo americano aponta para invasão violenta de povos de Leste há 4500 anos.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Um estudo conduzido pela Universidade de Harvard, e dado parcialmente a conhecer agora, revela que os homens originais da Península Ibérica – onde atualmente se encontra Portugal e Espanha – desapareceram completamente há 4500 anos, por altura de uma invasão violenta de povos vindos do Leste.



Segundo a equipa de investigadores, que reúne cientistas de vários países, os povos invasores – tribos de pastores nómadas vindos da Rússia oriental e chamados de yamnayas – tinham domesticado o cavalo e construíam carroças puxadas pelos animais, o que lhes dava vantagem sobre os outros povos. Ao chegarem, traziam armas e pouca vontade de fazer a paz.



Ficaram com as mulheres e dizimaram os homens. A conclusão foi tirada após a análise genética realizada aos restos mortais de 153 indivíduos desse período, desenterrados na Península Ibérica. Os exames revelaram que 100% dos cromossomas Y (responsáveis pela determinação do sexo masculino), eram provenientes desse povo migrante, que se apoderou completamente da Europa.



Estes resultados foram dados a conhecer num evento promovido pela revista ‘New Scientist’ e deverão ser publicados em breve numa revista científica.



PORMENORES

Língua tem origem comum

O estudo em curso na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, dá força à teoria de que todas as línguas europeias e vários idiomas da Ásia têm uma origem comum. A provar-se, todos falamos línguas que derivam da dos povos das estepes.



Reforça estudo anterior

No ano passado, um outro estudo conduzido pela Universidade de Trinity, em Dublin, na Irlanda, tinha detetado a descontinuidade do cromossoma Y no ADN de 14 indivíduos encontrados em solo português. Os cientistas perceberam que uma carga genética substituiu outra.