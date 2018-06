Hungria suspende musical por 'converter' meninos em gays

Campanha homofóbica garante que 'Billy Elliot' 'propaga' a homossexualidade de uma forma que "afeta o subconsciente dos menores".

Um diário conservador húngaro lançou uma campanha contra o musical 'Billy Elliot' para garantir o seu cancelamento da ópera nacional em Budapeste... e conseguiu.



Em causa está uma passagem desta obra, onde a personagem principal, um menino de 11 anos, descobre o seu gosto pela dança e se quer tornar bailarino profissional, apensar do pai querer que enverede pelo boxe. Por causa disso, o jornal Magyar Idök, próximo do Governo ultraconservador de Viktor Orbán, garantia, no início do mês, que os meninos que foram ver o musical corriam o risco de se converterem em homossexuais.



A publicação assegura que a obra 'propaga' a homossexualidade de uma forma que "afeta o subconsciente dos menores", numa idade em que "se pode influenciar a sua inclinação sexual".



Graças à campanha, a obra acabou por ver quinze das suas sessões serem canceladas, depois de estar em Budapeste desde junho de 2016 e ter recebido mais de cem mil espetadores. O diretor da ópera já comunicou o cancelamento aos atores que davam corpo ao musical. "Fizeram uma campanha negativa na imprensa em relação à produção Billy Elliot que afetou a venda de bilhetes, pelo que se cancelaram os próximos quinze espetáculos", foi dito.



O musical é inspirado no filme com o mesmo nome, que estreou no ano 2000 e foi um sucesso de bilheteira, com nomeações para os BAFTA e Óscares. A versão para teatro é musicada por Elton John e estreou pela primeira vez em Londres, cinco anos depois do filme.