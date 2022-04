Fez televisão e cinema, tendo sido figura da preferência, tantas vezes, de Manoel de Oliveira. Mas foi no teatro que António Reis deixou a sua maior marca, sobretudo quando, em 1973, cofundou (com Estrela Novais e Júlio Cardoso) a Seiva Trupe, a mais importante e histórica companhia de teatro do Porto. Figura icónica, morreu esta terça-feira aos 77 anos de idade, após doença prolongada. Tinha-se despedido dos palcos em 2016, no Teatro Nacional de S. João, com a produção ‘Espectros’. “Ao seu nome ficam ligadas memórias e as raízes do teatro no Porto”, lia-se, esta terça-feira, na página oficial da Seiva Trupe.









António Reis iniciou a sua atividade teatral no velho Conservatório do Porto, o Grupo dos Modestos, em 1964, e cedo se distinguiu como profissional no Teatro Experimental do Porto, em 1970. Marcantes foram as interpretações em ‘Fim de Festa’, de Beckett, ou em ‘A Casa de Bernarda Alba’, de Lorca, em 1972. Após uma curta passagem por Lisboa, ainda contracenou com Laura Alves. Foi também fundador do FITEI – Festival de Teatro de Expressão Ibérica, tendo recebido a Medalha de Mérito Cultural da Cidade do Porto, o Prémio Prestígio da Casa da Imprensa e o Grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique.

O corpo de António Reis estará esta quarta-feira em câmara ardente na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, entre as 16h30 e as 20h00. As exéquias fúnebres têm início esta quinta-feira, às 15h30, na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, seguindo o funeral para o Cemitério da Venerável Ordem da Lapa.