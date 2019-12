Ideias de Carlos Moedas dão origem a peça de teatro

O encenador João Garcia Miguel foi convidado por uma companhia de teatro holandesa para construir um espetáculo sobre a visão dos portugueses em relação à União Europeia (UE) e ao seu futuro. Pediu uma reunião com o então comissário português, Carlos Moedas, e de uma conversa mantida em Bruxelas, nasceu ‘Sr. Moedas’, que chega ao palco esta sexta-feira, às 23h00.A peça - que se apresenta sob a forma de monólogo interpretado pela atriz Sara Ribeiro - integra o projeto ‘Comichão Europeia’ e depois desta apresentação única no Teatro Ibérico, Lisboa, volta à cena em 2020. "Há uma estranheza e desconhecimento dos portugueses em relação à UE e às suas funções. Este espetáculo pode responder a perguntas que as pessoas fazem habitualmente", diz João Garcia Miguel.Sara Ribeiro, que dá corpo a três personagens - Carlos Moedas, o pai deste e o professor Dino, que tanto o marcou -, diz que este trabalho é um "bom exercício" para um ator e destina-se a todas as idades. "A forma como o João [Garcia Miguel] problematizou a questão da UE, cruzando-a com experiências pessoais do Carlos Moedas e com reflexões sobre a vida de todos nós, torna este espetáculo abrangente e capaz de interessar a toda a gente".Carlos Moedas foi eleito, por unanimidade, novo administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian. Junta-se a Isabel Mota, Martin Essayan, José Neves Adelino e Guilherme de Oliveira Martins. Toma posse a 7 de janeiro.