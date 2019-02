Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosos recriam 'Telemóveis' de Conan Osíris e o resultado é hilariante

"Tentei dançar Conan e escangalhei-me toda" é parte da letra recriada pelo Centro Comunitário em Aveiro.

23:15

Um grupo de idosos do Centro Comunitário de Gafanha do Carmo, em Ílhavo, Aveiro, recriou a música 'Telemóveis' de Conan Osíris com uma nova interpretação que está a circular nas redes sociais.



O vídeo foi partilhado esta quarta-feira no Facebook e nele é possível ver os utentes do Centro devidamente caracterizados a interpretarem, de uma maneira muito própria, a atuação de Conan no Festival da Canção transmitida no último sábado.



"Tentei dançar Conan e parti-me toda; Tentei dançar Conan e esbardalhei-me toda, escangalhei-me toda; Estou toda partida", ouve-se na música.