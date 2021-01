Igreja dos Inglesinhos em Lisboa vendida por 1,5 milhões de euros

A Igreja dos Inglesinhos, no Bairro Alto, em Lisboa, vai ser transformada numa residência particular depois de ter sido comprada por um investidor francês pelo valor de 1,5 milhões de euros, segundo o ‘Jornal de Negócios’. A venda foi realizada em dezembro último e a escritura será assinada nos próximos meses.Este imóvel que, na verdade, se chama Igreja de São Pedro e São Paulo e que está inserido no Convento dos Inglesinhos - atualmente um condomínio de luxo - foi, ainda assim, vendido 300 mil euros abaixo do preço de mercado, que rondava os 1,8 milhões de euros. O novo proprietário quer agora reconverter o imóvel para fins residenciais, num processo que será acompanhado de perto pela Câmara Municipal de Lisboa.Com uma área bruta de 330 metros quadrados, a Igreja de S. Pedro e S. Paulo remonta ao século XVII, tendo sido edificada após a doação de várias propriedades de D. Pedro Coutinho à comunidade inglesa local, que fundou então, em 1632, o Seminário Inglês (mais tarde designado de Convento dos Inglesinhos).O edifício viria a ser abandonada pela Igreja católica em 1976, adquirido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em 1982, e vendido à Amorim Imobiliária nos anos de 1990.Em 2009, a igreja já tinha estado à venda por dois milhões de euros, sem que tenha aparecido qualquer comprador. Foi restaurada em 2010 e, em 2017, adquirida por uma sociedade imobiliária portuguesa que a voltou a colocar no mercado.