O PortoCartoon vai voltar em 2022. A 24ª edição da exposição irá debruçar-se sobre a Educação e a Igualdade de Género e homenagear Gago Coutinho e a ativista ambiental Greta Thunberg.









Esta será a terceira edição em que o festival olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), depois de, em 2020, ter versado sobre Fome, Pobreza e Desigualdades e, em 2021, ter olhado para a Saúde.

Em relação às figuras homenageadas, o diretor do Museu Nacional da Imprensa, promotor da iniciativa, Luíz Humberto Marcos, adiantou que a escolha do aviador Carlos Gago Coutinho está relacionada com a celebração “da travessia do Atlântico Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro”, que se celebra também no próximo ano, e que Greta Thunberg é uma “ativista que surgiu de uma tomada de posição inicialmente muito isolada e que depois conseguiu agregar o Mundo todo”.









Leia também Os factos e as figuras para 2021, o ano da esperança Para o responsável, “a caricatura é para brincar, é para fazer rir, mas é para homenagear através do riso”. A organização tem procurado sempre homenagear nomes que deixaram à humanidade “um legado importante”, frisou.

Também Anna-Paula Ormeche, representante da Comissão Nacional da UNESCO, destacou a “relevância dos principais temas escolhidos para 2022” e adiantou que o cartoon é uma “ferramenta de elevado valor educativo”.





A 24ª edição do festival não tem ainda datas definidas. Até 22 de março está patente a edição de 2021, que este ano arrancou somente em novembro.