Ilustrador André Letria premiado na República Checa

O autor e editor português André Letria foi distinguido na terça-feira na República Checa, com o prémio Jiri Trnka, pelo "extraordinário contributo artístico e teórico no campo da ilustração e animação", anunciou a organização.

André Letria recebeu o prémio em Pilsen, no arranque de um simpósio internacional sobre ilustração e cinema de animação, promovido pela Faculdade de Arte e Design Ladislav Sutnar, naquela cidade checa, e que termina na quinta-feira.

O prémio, batizado com o nome do realizador e ilustrador checo Jiri Trnka, foi criado "para reconhecer artistas visuais checos e estrangeiros, ensaístas e organizações pelo contributo nas áreas artísticas em que Jiri Trnka trabalhou", lê-se em nota de imprensa.

Além de receber o prémio, André Letria está em Pilsen para oficinas naquela faculdade checa e para inaugurar uma exposição na galeria Ladislav Sutnar, em torno do livro ilustrado "A Guerra".

André Letria, 49 anos, trabalha em ilustração há trinta anos, em livro ilustrado, 'design' de comunicação e edição literária, pela editora Pato Lógico, que fundou em 2010.

A longa lista de livros já publicados por André Letria inclui, entre outros, "Versos de fazer ó-ó", "Domingo vamos à Luz", "Se eu fosse um livro" e "A Guerra" - todos feitos em parceria com o pai, José Jorge Letria -, e também "Mar" e "Teatro", com Ricardo Henriques, "Dança", com Inês Fonseca Santos, além da coleção de livros-harmónio em nome próprio.

Chico Buarque, José Luís Peixoto, Eva Mejuto e José Saramago foram outros autores para quem André Letria ilustrou.

Entre os prémios conquistados contam-se, por duas vezes, o Prémio Nacional de Ilustração, o Prémio Nacional BIG, da Bienal de Ilustração de Guimarães, e medalhas de prata e bronze pela revista norte-americana 3×3.

André Letria está nomeado para o prémio literário sueco Astrid Lindgren 2023.