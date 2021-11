Ilustradores da DC Comics recebem ameaças de morte devido à bissexualidade do novo Super-Homem

Os ilustradores da DC Comics têm recebido ameaças de morte no seguimento do anúncio que o novo Super-Homem seria bissexual.



A revelação gerou revolta entre os fãs da banda desenhada e o TMZ avança que os mesmos têm feito ameaças de morte aos ilustradores, que se viram obrigados a pedir proteção extra à polícia de Los Angeles.





A atração do super herói por outro homem foi evidenciada em edições anteriores da banda desenhada, mas a DC anunciou recentemente que na quinta edição o relacionamento vai tornar-se romântico.

O anúncio da DC Comics acerca da bissexualidade do Super-Homem mencionava que este "tinha encontrado a sua identidade". Tom Taylor, o autor da banda desenhada, defendeu o anúncio dizendo que "todos têm o direito de se verem representados nos heróis".

Outra das novidades desta nova série do Super-Homem é o facto de John Kent ser um herói muito envolvido contra as injustiças sociais, as alterações climáticas ou a crise dos refugiados.