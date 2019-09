Inaugurado passadiço da Fundação de Serralves a 15 metros de altura

É este sábado inaugurado ao público o percurso elevado da Fundação de Serralves, no Porto. Durante todo o dia, e completamente grátis, os visitantes poderão caminhar nesta estrutura, elevada ao nível da copa das árvores, ao longo de uma extensão de 250 metros de comprimento. No trajeto, todo nivelado, a altura do solo varia entre os 1,50 e os 15 metros.O percurso, batizado com o nome Treetop Walk, irá permitir uma impactante experiência de observação e estudo da fauna e flora de Serralves. Esta é também uma forma de celebrar o parque e as muitas e diversificadas atividades que são anualmente desenvolvidas. Aliás, um dos objetivos desta estrutura é mesmo permitir que os visitantes tenham acesso a uma parte de Serralves, nunca antes vista.A implementação deste projeto, concebido pelo arquiteto Carlos Castanheira, em colaboração com Álvaro Siza Vieira, terá forte impacto ao nível da educação para a conservação ambiental e proteção da biodiversidade, e trará novas oportunidades de ligação com a ciência.A inauguração deste passadiço insere-se na comemoração dos 30 anos de existência da Fundação de Serralves.