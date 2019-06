Incêndio destrói cerca de 500 mil temas nos estúdios da Universal em Hollywood

Foi há onze anos que um incêndio consumiu parte dos estúdios da Universal, em Hollywood. Na altura, todos lamentaram a destruição do parque temático dedicado a King Kong e de um cofre que continha cópias de obras antigas.Contudo, uma investigação do ‘The New York Times’, publicada esta semana, deixou todos em choque ao revelar que o fogo destruiu cerca de 500 mil gravações áudio de alguns dos músicos mais famosos desde os anos 40.Num relatório confidencial, a Universal Music Group confirma a perda das masters (gravação original única de uma peça musical) de álbuns de artistas como Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald e Judy Garland, mas também de Nirvana, Guns N’Roses, Aerosmith, The Eagles, Elton John, entre muitos outros, incluindo as primeiras aparições de Aretha Franklin e as principais gravações de Chuck Berry para a Chess Records.O incidente, ocorrido a 1 de junho de 2008, considerado "o maior desastre da história da indústria fonográfica", terá sido ‘abafado’ pela Universal por receio da reação do público e artistas.De acordo com o ‘The New York Times’, é provável que a maioria dos artistas nem saiba que as suas gravações originais foram perdidas, já que a empresa tentou abafar o incidente.A reportagem teve acesso a documentos internos da editora, em que esta admite que o incêndio destruiu "uma imensa herança musical".O incêndio começou na madrugada de 1 de junho de 2008, depois de trabalhadores usarem maçaricos na construção de um cenário para filmes da Universal. O edifício 6.197, conhecido como cofre de vídeo e som, foi atingido.