Um violento incêndio atingiu o histórico Pinewood Studio, nos arredores de Londres, onde a Disney estava a filmar uma nova versão de 'Branca de Neve', na noite de terça-feira. Segundo a 'Variety', o incêndio começou num dos cenários do filme, provavelmente provocado pelo sobreaquecimento das luzes. Nenhum dos atores estava no estúdio no momento do incidente. Os bombeiros combateram as chamas durante várias horas, mas não há relato de feridos.









A longa-metragem, assinada por Marc Webb, contará com atrizes como Rachel Zegler no papel de Branca de Neve e Gal Gadot na pele da Rainha Má.