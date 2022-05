Depois da GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) ter lançado uma campanha a reclamar por uma distribuição mais justa das receitas geradas pelo streaming (segundo as contas feitas por aquele organismo, as editoras recebem 60%, as plataformas 30% e os artistas apenas 10%), a Associação Profissional de Músicos Artistas e Editoras Independentes (AMEI) em Portugal vem agora negar os números.









Este organismo, que reúne os Produtores Fonográficos Independentes, sejam eles editoras independentes ou músicos artistas autoeditados, fala mesmo de uma campanha “nada esclarecedora e muito pouco esclarecida” sobre a distribuição das receitas da exploração de música em plataformas digitais.

Diz a AMEI que “se é verdade que 30% dos rendimentos do streaming ficam com as plataformas, a maioria das editoras fonográficas recebe entre 52 a 55% do total do valor gerado” e que, “obviamente, dividem este valor com os artistas através de cada contrato de gravação”.





Lembra ainda aquela associação que, além destes valores, as plataformas de streaming pagam também 15% aos autores e compositores através das sociedades de autores, ‘publishers’, e outras organizações.





pormenores

Mais artistas-editores







Leia também Artistas exigem mais receitas do online Há cada vez mais artistas que assumem o papel de produtores e editores, recebendo por inteiro a parcela de 52 a 55% das receitas, assumindo os custos inerentes à gravação, distribuição e promoção digitais.

Portugal em falta



A diretiva europeia dos direitos de autor e direitos conexos para o Mercado Unido Digital (MUD) foi aprovada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia em 2019, mas continua sem ser transposta para Portugal, apesar de Bruxelas já ter aberto um procedimento por infração ao Estado português.