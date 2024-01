Indignação ensombra nomeações para os Óscares

Greta Gerwig e Margot Robbie, realizadora e atriz principal, respetivamente, de um dos filmes mais falados do ano, ‘Barbie’, ficaram fora da lista de nomeados para os Ós-cares e as reações de revolta e surpresa não se fizeram esperar, do lado dos fãs e não só.



Ryan Gosling, o ator nomeado na categoria de Melhor Ator Secundário pelo seu papel de Ken no filme (enquanto a protagonista, Barbie, não teve qualquer indicação), mostrou-se “desapontado” com a ausência de Gerwig e Robbie na lista de nomeados, que foi conhecida na passada terça-feira, acrescentando: “Não há Ken sem Barbie e não há filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas mais responsáveis por este filme que fez história e foi mundialmente aclamado.









Ver comentários