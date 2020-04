Iniciativa do Ministério da Cultura abre guerra entre vários artistas

O TV Fest, iniciativa do Ministério da Cultura que pretendia transmitir, através da televisão, vários concertos, deixou a classe artística em alvoroço. Foram vários os músicos que vieram a público criticar os primeiros colegas eleitos para atuar na emissão televisiva, entretanto cancelada: Amor Electro, Fernando Tordo, Rita Guerra e Ricardo Ribeiro.



As vozes contra somaram-se através da assinatura de uma petição online, que apelava ao cancelamento da iniciativa, por considerá-la "uma medida antidemocrática e não inclusiva". Recebeu mais de 16 mil assinaturas, em menos de 24 horas. Um dos pontos de discórdia é o alegado processo de seleção dos artistas convidados. Os primeiros quatro elegeram outros quatro, e assim em diante.

Ricardo Ribeiro, um dos convidados deste "espetáculo", manifestou-se contra aquilo que considera uma "vingança" de muitos colegas: "Nada pedi, roubei, escolhi e enganei. Prefiro a injustiça à vingança. Não me vingo, nem por palavras, nem por atos de todos os insultos que tantos disseram sobre mim. Estou tranquilo, porque estou pleno de consciência." Os Amor Electro defenderam-se e negaram ter convidado os outros colegas. "Aceitámos o convite com a melhor das intenções, era uma oportunidade para repartir o cachê pela equipa. Não participámos no processo de escolha de artistas. Somos movidos por princípios."

O arranque do TV Fest estava agendado para 9 de abril. Acabou suspenso no mesmo dia.