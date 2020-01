'Insónia' do 'Gordo' regressa a Lisboa

Fernando Mendes traz esta sexta-feira de volta a Lisboa o espetáculo que tem feito sucesso de norte a sul do País. ‘Insónia’ regressa ao palco do Teatro Armando Cortez, na Casa do Artista, onde foi apresentada em novembro de 2018, para uma curta residência até dia 26."Adoro fazer teatro. Percorrer o País em digressão e ser tão bem recebido é muito gratificante", diz aoo ator e apresentador, que este mês vai dividir-se entre os palcos e a RTP, na qual continua a conduzir ‘O Preço Certo’.Em ‘Insónia’, Fernando Mendes interpreta Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos que perde o emprego, a mulher e o sono de uma assentada. Custódio, que sempre foi demasiado preguiçoso para pensar na vida, pára para refletir e, em vez de passar a noite a ressonar, como é seu hábito, não consegue dormir. Tem uma terrível insónia. Uma insónia em que vai questionar tudo na sua vida e tentar encontrar soluções."A peça é muito divertida e, se ao princípio fiquei nervoso com a ideia de fazer um monólogo, acabei por ultrapassar a questão, ao introduzir no espetáculo figuras que contracenam comigo através da televisão", explica o ator de 56 anos.Sozinho em palco, Fernando Mendes dá vida, ao longo de quase duas horas, a um espetáculo que aborda questões atuais de uma forma divertida e "onde se brinca com coisas sérias", como sublinha o artista. ‘Insónia’ estará em cena às sextas, sábados (21h30) e domingos (18h30). Os bilhetes custam 16 euros.