Investigação criminal revela caso de incesto em "Uma réstia de Temor"

Em cena no espaço Cinearte, da Barraca, está o último texto escrito pelo ator e dramaturgo americano Sam Shepard, que morreu há dois anos, vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica. Quando Shepard morreu, aos 73 anos, a encenadora Rita Lello diz que foi à procura daquilo que o autor tinha escrito nos últimos anos de vida e descobriu ‘Uma Réstia de Temor (Variação sobre Édipo)’.Uma história de violência inspirada no universo do teatro clássico que põe em cena a tragédia do homem que mata o pai e casa com a própria mãe. Desconhecendo o grau de parentesco que os une..."O Shepard queria escrever um ciclo de peças sobre os mitos clássicos, mas acabou por morrer antes", conta Rita Lello. " No fundo, acho que encontrou, na tragédia grega, as fontes para tratar os temas que sempre perseguiu: a importância da figura paterna; as relações familiares; a origem da violência."A ação de ‘Réstia’ decorre num tempo e num espaço indefinidos e gira em torno de uma investigação criminal que procura descobrir as origens de uma criança abandonada à nascença. "A atualidade destas peças é evidente e foi isso que interessou o Sam Shepard e que pode cativar o público. Os espectadores mais cultos quererão rever o mito de Édipo, os mais jovens podem deliciar-se com o ritmo dos diálogos da peça, que tanto se aproximam das séries policiais atuais."No elenco, estão atores como Adérito Lopes, Érica Galiza, Sérgio Moras e Rúben Garcia.