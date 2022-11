Com o Natal à porta, a cidade do Porto vai encher-se de música, e não só, e promete duas semanas e meia (de 1 a 18 de dezembro) de animação intensa. O programa inclui uma agenda de concertos que começa com Bárbara Bandeira e acaba com Joana Almeirante e que se espalha por toda a cidade, incluindo espaços tão inusitados quanto quartéis de bombeiros, museus e mercados municipais.











A câmara preparou também “fanfarras animadas” para as ruas e bairros de todas as freguesias da Invicta, a terem lugar nas tardes dos três sábados que antecedem a consoada (3, 10 e 17 de dezembro). O Mercado do Bolhão, recentemente reaberto, será palco de espetáculos da Ópera de Bolso (dias 3, 10 e 17 e entre dias 19 e 23 de dezembro), estando ainda previstas atuações de grupos de teatro e caricaturas ao vivo.

Invicta prepara festa em grande para o mês de dezembro