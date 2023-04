Isaura apresenta temas do novo disco ao vivo no Musicbox

A cantora e compositora Isaura, que editou recentemente o novo álbum de originais 'Invisível', apresenta os novos temas ao vivo esta sexta-feira, 21 de abril, num concerto no Musicbox, em Lisboa. O início da atuação está marcado para às 22h00.

Neste espetáculo integrado na digressão '+ Invisível', Isaura apresenta um conceito híbrido: eletrónico "nos beats, bass, manipulações de vozes e samples" mas também "muito orgânico nos acrescentos de bateria, guitarras e sintetizadores".

"Quisemos retratar muito bem as canções do 'Invisível' e por isso é um misto. Não vou tocar apenas as novidades mas também temas do meu EP de 2019, que ficou um bocadinho por explorar, porque foi nessa altura que fui diagnosticada com cancro. Depois, veio a pandemia, e os concertos pararam. Este concerto fecha um ciclo", explicou ao CM.

'Invisível' integra doze novos temas, incluindo os singles 'Viagem', 'A Noite não Conta', 'Leve' e 'Glória', música que dedicou à mãe e que encerra o alinhamento do álbum. A composição de todos os temas é assinada também por Isaura que, pela primeira vez, fez um álbum inteiramente em português.





"São as canções mais honestas e verdadeiras que já escrevi. Há frases que me deixam desconfortável. Mas é esse desconforto que me faz sentir que o trabalho está feito", relata.

A entrevista com a artista, na íntegra, pode ser lida amanhã na revista 'Vidas'.