Itália restitui a França uma obra de Banksy roubada do Bataclan

Itália anunciou esta terça-feira que vai devolver a França uma obra atribuída a Banksy, uma homenagem às vítimas dos ataques terroristas em Paris, em 2015, roubada em 2019 e encontrada numa quinta perto de Roma.

Antes, a chamada "Porta de Banksy" será exposta no Palácio Farnese em Roma, que alberga a Embaixada francesa em Itália, na presença do embaixador Christian Masset e do procurador de Aquila, capital da região de Abruzzo (centro), onde a obra foi encontrada no início de junho.

A data e as condições do regresso a França não foram divulgadas.