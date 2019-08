Ivete Sangalo anima Festival do Crato

Difícil é dizer quantas vezes é que ela já passou por Portugal. Ivete Sangalo, a tal força da natureza que vem de Salvador da Bahia, é a grande atração da noite desta quinta-feira no Festival do Crato, no Alto Alentejo. A cantora é a cabeça de cartaz de um dia que inclui ainda o português Tiago Nacarato. O evento, que começou na terça-feira, dia 27, termina amanhã com Gavin James, The Gift e Fernando Daniel.

E porque as noites ainda estão boas, há música até às tantas, animadas por diversos DJ. Na madrugada do encerramento, por exemplo, a despedida será feita em grande com o coletivo Karetus, que leva ao Alentejo um set bombástico, sem rótulos ou estilos. Na sua 35ª edição, o evento, no entanto, tem mais para oferecer para lá da música. Os visitantes podem perder-se nas paisagens bucólicas do Crato, conhecer o vasto património histórico ou deliciar-se com as iguarias típicas da região.

Paralelamente ao festival decorre a Feira de Artesanato e Gastronomia (F.A.G.) que é já uma referência nos certames do género. É aqui que se encontra o palco 2 do Festival, onde o público tem acesso gratuito e pode desfrutar de espetáculos diários de raiz cultural que inclui folclore, tango, flamenco, fandango, cante alentejano e fado, entre outros. Os preços dos bilhetes variam entre os 10 e os 50 euros.