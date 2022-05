Ivo Lucas cancela presença na festa do Chega

Glam Music, na página oficial do cantor no Facebook , onde se pode ler que Ivo Lucas, ao saber da ligação do "Festival da Juventude na Batalha (...) a um partido político", qualquer participação ficou "imediatamente inviabilizada".

"O Ivo Lucas sempre recusou qualquer participação em eventos de cariz político", escreveu a agência.Ao que oapurou, o Chega vai dar entrada em tribunal com uma queixa contra Ivo Lucas. O partido afirma ter documentação de que o cantor sabia desde o início que o evento se trata de uma iniciativa partidária.

O partido de extrema-direita Chega anunciou esta sexta-feira o ‘Chega Fest’, ao jeito do ‘Avante’ do partido comunista, com música, outros eventos e um final com um discurso do presidente do partido, André Ventura.

A festa vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de julho, na Batalha, e Ivo Lucas era um dos artistas já confirmados para o dia 29. Os Kind of Magic, banda de tributo aos Queen, vão atuar no festival no dia 30 e DJ, fados e folclores a 31.