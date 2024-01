As canções que irão a concurso na edição deste ano do Festival da Canção foram esta quinta-feira oficialmente apresentadas, num evento que juntou apresentadores, organização, autores e intérpretes no Music Box, em Lisboa. As meias-finais estão marcadas para 24 de fevereiro e 2 de março, realizando-se a final a 9 de março.









