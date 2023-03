Já é conhecida a data em que Portugal sobe a palco no Festival da Eurovisão

Portugal vai ser o quinto país a subir a palco na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, no dia nove de maio. A ordem de atuações foi esta quarta-feira revelada.

Mimicat foi a grande vencedora da 57º edição do Festival da Canção, com a música "Ai Coração" e vai representar Portugal este ano no concurso, que se realiza em Liverpool, Inglaterra.

O tema "Ai Coração" foi composta pela artista há 10 anos, que estava "sentada no chão de casa, de pernas cruzadas, a olhar para o tecto, aborrecida, enquanto esperava por uma pessoa".